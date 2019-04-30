Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Darıca ilçesi İstasyon mevki'inde seyir halinde olan ticari bir aracın yanlarına ve arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan patenci 3 genç yürekleri ağızlara getirdi. Trafiğin yoğun olduğu caddede seyir halindeki diğer bir araçtan cep telefonuyla çekilen görüntülerde; patenci gençlerin canlarını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşürmeleri yansıdı.