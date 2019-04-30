Kocaeli’nin Darıca ilçesi İstasyon mevki'inde seyir halinde olan ticari bir aracın yanlarına ve arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan patenci 3 genç yürekleri ağızlara getirdi. Trafiğin yoğun olduğu caddede seyir halindeki diğer bir araçtan cep telefonuyla çekilen görüntülerde; patenci gençlerin canlarını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşürmeleri yansıdı.
Patenci gençler yürekleri ağızlara getirdi
30.04.2019 - 14:09 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde trafiğin yoğun olduğu caddede seyir halinde olan ticari bir araca tutunan 3 patenci gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Canlarını hiçe sayan gençlerin trafikteki ölüm oyunu yürekleri ağızlara getirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kocaeli,patenci,
621210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621210.aspx
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