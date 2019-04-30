Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kozan - İmamoğlu Karayolu Ufacıkören mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Hanbulut yönetimindeki 01 PK 969 plakalı otomobil yolda seyrettiği sırada arıza yapınca sürücü otomobilini sağ şeride çekerken arkadan gelen Raci Atlı yönetimindeki 01 RN 750 plakalı otomobil çarptı ve karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritten gelen tarım aracı yüklü 01 PL 485 plakalı kamyonet ise Raci Atlı yönetimindeki otomobile çarparak yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi hafif yaralandı