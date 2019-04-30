Edinilen bilgiye göre, kaza, Kozan - İmamoğlu Karayolu Ufacıkören mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Hanbulut yönetimindeki otomobil yolda seyrettiği sırada arıza yapınca sürücü otomobilini sağ şeride çekerken arkadan gelen Raci Atlı yönetimindeki otomobil çarptı ve karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritten gelen tarım aracı yüklü kamyonet ise Raci Atlı yönetimindeki otomobile çarparak yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi hafif yaralandı.
Adana’da trafik kazası: 6 yaralı
30.04.2019 - 17:13 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde, üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adana,kaza,
621261 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621261.aspx
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