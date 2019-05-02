Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 30 Nisan Salı günü sabah saatlerinden itibaren Çan ilçesine bağlı Mallı köyünde kaybolan 89 yaşındaki alzheimer hastası N.İ. isimli vatandaş, Çanakkale AFAD ve Jandarma ekipleri ile köylüler tarafından aralıksız sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde 1 Mayıs Çarşamba günü sabah saat 10:20'de ölü olarak bulundu.

Çanakkale AFAD arama ve kurtarma ekibinin 30 Nisan’da Jandarma ile birlikte başlattığı ve köylülerin de katıldığı arama çalışmaları sonucu N.İ.'nin cesedine Mallı köyüne 1,5 kilometre mesafede bulunan derenin köprü ayaklarının altında ulaşıldı.