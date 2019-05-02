Mallı köyünde yaşayan Nazife İlhan’ın yakınları 30 Nisan günü jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çanakkale AFAD ekiplerinin de desteğiyle İlhan’ın cansız bedeni dün yaşadığı köye 1,5 kilometre mesafede dere yatağında bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayıp yaşlı kadın ölü bulundu
02.05.2019 - 11:11 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Çan ilçesinde 2 gün önce kaybolan, alzheimer hastası Nazife İlhan (89) dere yatağında ölü bulundu.
Etiketler : Çanakkale,
621634 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621634.aspx
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