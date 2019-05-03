Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

