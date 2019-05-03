Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesi Güvenlik köyünde cenazeye katılanları taşıyan Küçükçekmece Belediyesine ait otobüs Delice mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi ölürken 10 kişi yaralandı. 