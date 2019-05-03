Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesi Güvenlik köyünde cenazeye katılanları taşıyan Küçükçekmece Belediyesine ait otobüs Delice mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi ölürken 10 kişi yaralandı.
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
03.05.2019 - 17:59 | Son Güncelleme: 03.05.2019 - 18:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde cenaze yakınlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tokat,reşadiye,yolcu otobüsü,trafik kazası,
622029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622029.aspx
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