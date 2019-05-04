Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, merkeze bağlı Kalaba köyünde çıktı. İddiaya göre, ikamet sakinleri ocakta kaynayan sütü unutunca yangın çıktı. Alevlerin biranda evi sarması üzerine çevredeki vatandaşlar yangına kendi imkanları ile müdahale etti. Traktöre bağlanarak olay yerine getirilen su tankeri ile söndürülmeye çalışılan yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Öte yandan, vatandaşlar da hortumlarla yanan eve müdahale ederken, evin zemin katındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar tahliye edildi. Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Mehmet Ali Torun'a ait evin iki yıl önce de yandığı bilgisi edinildi. Yangın nedeniyle ev küle dönerken, can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.