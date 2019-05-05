İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ihbar üzerine Gelenler Mahallesi kırsal alanında yaptığı çalışmalar sonucunda 2 erkek cesedi buldu. Sınırı geçerken donarak ölen kaçak göçmenlere ait olduğu tespit edilen cesetler, Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Başkale’de 2 erkek cesedi bulundu
05.05.2019 - 13:50 | Son Güncelleme: 05.05.2019 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında 2 erkek cesedi bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,Başkale,erkek cesedi,
622358 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622358.aspx
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