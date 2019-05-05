Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ihbar üzerine Gelenler Mahallesi kırsal alanında yaptığı çalışmalar sonucunda 2 erkek cesedi buldu. Sınırı geçerken donarak ölen kaçak göçmenlere ait olduğu tespit edilen cesetler, Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.