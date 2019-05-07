Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20 
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 20 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 20 
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 22 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22 
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 17 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 25 