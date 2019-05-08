Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 11 kişiye 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
08.05.2019 - 10:49 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 10:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 kişiye işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 11 kişiye 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayseri,uyuşturucu,operasyon,
622945 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622945.aspx
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