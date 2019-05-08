Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 11 kişiye 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.