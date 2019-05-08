Kaza, Keles yolu Karaıslah köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, yağmurlu havada kaydı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yöne geçip ter dönen TIR yolu kapattı. Kaza sebebiyle TIR'da hafif çaplı maddi hasar oluşurken, karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Bursa'da faciadan dönüldü
08.05.2019 - 11:08 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da yağmurlu havada direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, ters yöne dönerek yolu kapattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,facia,dönüldü,
622952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622952.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER