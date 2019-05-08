Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kumbahçe Mahallesi Dere Sokak'ta faaliyet gösteren bir restoranda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 10 itfaiye eri uzun uğraşlar sonucu alevleri söndürdü. Kısa sürede alevlerin sardığı restoran küle dönerken, yaklaşık 1 milyon TL’lik maddi zarar oluştuğu öğrenildi. Kontrol altına alınan yangının alt katta bulunan 4 yıldızlı otele sıçramadan söndürülmesi ise herkese rahat bir nefes aldırdı. Yangın esnasında restoranın kapalı olması ise olası bir faciayı önledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangında kundaklama şüphesi olduğu öğrenildi.