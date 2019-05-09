Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Fatih Millet Caddesi'nde hemzemin geçidi kullanan polis aracına, Bağcılar istikametine ilerleyen tramvay çarptı. Kazada bariyerlerin arasına sürüklenen ekip aracındaki polis yaralanırken, tramvayda bulunan yolcular ise korku dolu anlar yaşadı. Tramvayın kapısının açılmasıyla birlikte aşağıya inen yolcular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı polis ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza nedeniyle tramvay seferleri dururken, kazaya karışan tramvay ve polis aracının kaldırılmasıyla seferler normale döndü.