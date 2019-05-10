Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz sene 31 Ekim’de Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi’nde bulunan semt pazarında meydana geldi. Akşam saatlerinde pazarda sattığı çorapları toplayan Mehmet Hür (42), başında kapüşon olan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 6 kez ateş edilen 2 çocuk babası Hür, olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Hür'ün pazar yerinde öldürülmesiyle ilgili sürdürülen soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince derinleştirildi. Araştırma neticesinde olayın şüphelileri oldukları belirlenen B.M, eşi F.M ve Ö.V, üç adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.M. ve Ö.V., çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı. F.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame de Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli B.M., eşi F.M. ile ilişki yaşadığını öğrendiği maktul Mehmet Hür'ün peşine düştü. Eşinden maktulün pazarda çorap sattığını öğrenen B.M., cinayet planı yaptı. Ev ve iş yeri kirasını ödemekte zorlanan, çocuklarını okutmakta güçlük çeken ve ayrıca işleri kötü giden memleketlisi Ö.V. ile bir araya gelen B.M., miktarı öğrenilemeyen para karşılığında Ö.V.’ten Mehmet Hür'ün öldürülmesini istedi. Ö.V. bu teklifi kabul ederken, B.M. de eşi ile birlikte pazarda Mehmet Hür'ü aramaya başladı. F.M., Düdenbaşı Mahallesi'ndeki pazarda gördüğü Mehmet Hür'ü eşi B.M.’a gösterdi. B.M., eşini eve bıraktıktan sonra Ö.V.’e haber verdi. Pazar yerine gelen Ö.V., pazar içerisinde takip ettiği maktulü pazardan ayrılmak üzereyken tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. Mehmet Hür olay yerinde yaşamını yitirirken, Ö.V. kaçtı. 3 şüphelinin ‘tasarlayarak insan öldürme’ eylemine katıldıkları, şüpheli Ö.V.’in asli fail, B.M.’ın azmettirici, F.M.'nin ise söz konusu eylemin gerçekleştirilmesine yardımcı fail olarak yardım etmekten sorumlu tutulması gerektiği, ayrıca şüpheli B.M. ve Ö.V.’in 6136 sayılı Yasa'ya muhalefet suçundan da yargılanması gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.”