Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Fettah Kaplan, kendisine ek gelir aramaya başladı. Kendisine ait 2 dönüm kapalı alan serada daha önce domates yetiştiren çiftçi, artan maliyetlerden ve işçiliğinden dolayı ek gelir arayışına girdi. Kaplan, yaptığı araştırmalar sonunda serasında yazın en çok tüketilenler arasında yer alan süt mısır yetiştirmeye karar verdi. Ek gelir olarak ektiği mısırlardan kazandığı para Kaplan'ın yüzünü güldürdü. 3 yıldır aynı işi yaptığını ifade eden Kaplan, mısırların serada tanesini 1,5 TL’den satıyor.

'BU SENE YÜZÜMÜ GÜLDÜRDÜ'

İHA muhabirine açıklamada bulunan Kaplan, “5 Şubat tarihinde dikim yaptım. Ne kadar erken ekersen o kadar erken çıkar. Bu da fiyata yansır. Geç diktiğimiz zaman fiyatı düşer. Tarlada Mart sonuna doğru ekiliyor. Lezzetinde hiçbir fark yok. Bizim en büyük avantajımız mısırın serada olması. Dışarıda geç yetişir ve hasadı gecikir. 2 dönüm alana 14 bin civarında fidan diktim. Bu sene yüzümü güldürdü. Erken ekince erken çıktı. İyi para aldım. Serada mısır yetiştirmeyi herkes tercih etmiyor. Genelde biz domatese alışığız. Domatesin zahmeti de, işçiliği de çok fazla oluyor. Ben başka işte çalıştığım için mısır kolayıma geliyor. Giderleri domatese göre çok az. Erken ektiğim için çok para alıyorum. Tanesini 1,5 TL’den verdim. Domatesin bir dönüm masrafı 5 bin TL ise, mısırın masrafı bin 500 TL” dedi.