Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 24 
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28 
Adana: Az bulutlu ve açık 34 
Antalya: Az bulutlu ve açık 28 
Samsun: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 