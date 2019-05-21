Edinilen bilgiye göre, Çatalpınar ilçesinden Fatsa ilçesi istikametine gitmekte olan Mustafa İncepınar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak bariyerlere çarptı. Parçalan araçta bulunan sürücü İncepınar kazada hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu araçtan sağ çıktı
21.05.2019 - 00:05 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 00:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Parçalanan araç içinden sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu.
Etiketler : Ordu,kaza,
625965 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625965.aspx
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