Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çatalpınar ilçesinden Fatsa ilçesi istikametine gitmekte olan Mustafa İncepınar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak bariyerlere çarptı. Parçalan araçta bulunan sürücü İncepınar kazada hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.