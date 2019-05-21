Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi, Topalak Mahallesi, Seyhan Baraj Gölü kenarında balık tutmaya gelen vatandaşlar gölün yüzeyinde bir ceset olduğunu fark edip durumu polise bildirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri botla gelerek cesedi kıyaya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın erkek olduğu belirlendi. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, kimliğinin belirlenmesi için kayıp başvurularına bakılıp, parmak izi alındı.

Yapılan incelemede cesedin Eray Örtlek'e ait olduğu belirlendi. Şahsın psikolojisinin bozuk olduğu, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu, dün de otomobili ile Çatalan Köprüsü'ne gelip burada araçtan inip köprüden atladığı ileri sürüldü.