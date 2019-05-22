Kaza, Erzurum'un Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.C. yönetiminde ki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kavşakta seyir halinde olan M.A. idaresinde ki otomobile çarparak sürükledi.
Kaza da arka yolcu koltuğunda oturan P.Y. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan P.Y. tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Erzurum’da trafik kazası: 1 yaralı
22.05.2019 - 11:49 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Erzurum'un Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.C. yönetiminde ki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kavşakta seyir halinde olan M.A. idaresinde ki otomobile çarparak sürükledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erzurum,kaza,
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