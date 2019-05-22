Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Erzurum'un Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.C. yönetiminde ki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kavşakta seyir halinde olan M.A. idaresinde ki otomobile çarparak sürükledi.

Kaza da arka yolcu koltuğunda oturan P.Y. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan P.Y. tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

