Kaza, sabah saatlerinde, Mumcular- Mazı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü Mumcular'dan Mazı Mahallesi yönüne giden, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait kamyonet, virajda şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 4 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 1'i, sedyeyle taşındı, 3'ü ise yürüyerek, ambulansa bindi. Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı askerler, tedaviye alındı.
Jandarma aracı şarampole devrildi: 4 asker yaralı
22.05.2019 - 19:40 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BODRUM'da, jandarmaların taşındığı kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 4 asker yaralandı.
Etiketler : BODRUM,
626473 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626473.aspx
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