Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucu evinde çelik yelek ve kurusıkı tabancayla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi A.B.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Çelik yelekle yakalanan DEAŞ’lı tutuklandı
22.05.2019 - 19:55 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 19:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da evinde çelikle yelek ve kuruş sıkı tabancayla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.
Etiketler : Çelik yelek,tekirdağ,deaş,
626476 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626476.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:24
- Sabah03:44
- Güneş05:33
- İşrak06:26
- Öğle13:12
- İkindi17:10
- Akşam20:30
- Yatsı22:22
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay