Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucu evinde çelik yelek ve kurusıkı tabancayla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi A.B.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. 