Kuzey Irak'ta Serabetin Üs Bölgesi Kuzu Gediği mevkiinde, teröristler tarafından yapılan havan atışı sonucu Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü şehit oldu. Yozgat Akdağmadeni ilçe nüfusuna kayıtlı Şehit Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü’nün (25) acı haberi askeri yetkililer tarafından Yeşiltepe Mahallesinde bulunan baba ocağına ulaştırıldı. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü’nün Hakkari’de göreve 2018 yılında başladığı öğrenildi.
5 kardeş ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Köklü’nün cenazesi yarın öğle namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Akdağmadeni’nde toprağa verilecek.
Şehit ateşi Yozgat’a düştü
24.05.2019 - 14:44 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü'nün acı haberi Yozgat’taki baba ocağına ulaştı.
Kuzey Irak'ta Serabetin Üs Bölgesi Kuzu Gediği mevkiinde, teröristler tarafından yapılan havan atışı sonucu Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü şehit oldu. Yozgat Akdağmadeni ilçe nüfusuna kayıtlı Şehit Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü’nün (25) acı haberi askeri yetkililer tarafından Yeşiltepe Mahallesinde bulunan baba ocağına ulaştırıldı. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü’nün Hakkari’de göreve 2018 yılında başladığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü,
626895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626895.aspx
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