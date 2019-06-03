Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Yani bir anlamda moda bile oldu. Bu nedenle artık daha rahatız tabii ama yine de vazgeçilmezimiz topuklu ayakkabılar. Tamam, tamamen vazgeçemeyiz belki ama, uzmanların uyarılarına kulak vererek en azından daha zararlı olmasının önüne geçebiliriz. Uyarıları yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli “Ayakkabıların en önemli özelliği ayağa uygunluğu olmalı ama biz ayağımızı rahat ettirmek için değil, kamufle etmek, boy ve bacakları uzun göstermek için rahatsız ayakkabılar giyiyoruz” diyerek başlıyor konuşmasına ve şunları ekliyor:

¥ Yaz aylarında sıcaklık faktörü önemli. Ayağımızı yerden korumak için yumuşak tabanlı sandaletleri tercih etmelisiniz.

¥ Çocuklara küçük ayakkabı giydirmeyin. Yumuşak, rahat, ayağı sıkıp zarar vermeyen ayakkabı seçilmeli çocuk için.

¥ Yüksek topuk dengeyi ve duruşu bozar. Ayak bileği burkulmaları, peşinden gelecek kırıklar, bel ağrıları, diz ağrıları yapar. Topuk ne kadar yüksek olursa, duruşunuz yokuş aşağı olur. Leğen kemiği zarar görür, diz ve bel ağrıları ortaya çıkıyor.

¥ Nasırın sebebi dar ayakkabılar.

¥ Şık bir ayakkabı sevgisi, ayak kaybına kadar gidebiliyor. Ayak sağlığı ve rahatlığını gözardı etmemekte yarar var.