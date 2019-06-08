Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Ersan, bundan 8 yıl önce, doğum sırasında oksijensiz kalmasına bağlı, beyin hücrelerinin bir kısmı ölü olarak dünyaya geldi. Vücut hareketlerini ve kas gelişimini ciddi şekilde etkileyen serebral palsi (SP) hastalığı sebebiyle baş ve gövde koordinasyonunu sağlayamayan Barış, Kemalpaşa’da kokoreççi dükkânı işleten dede Kadir Ersan ve baba İlkay Ersan’ın fedakâr desteğiyle büyük gelişme gösterdi. Pedalına ayakkabı monte edilmiş bisiklet, kas gelişimini arttırmak için yüzme havuzu ve yürümesini öğrenmesi için paralel bar, Ersan ailesinin Barış’ın gelişimine katkı sağlamak amacıyla kendi imkânlarıyla hazırladıkları tasarımlardan yalnızca birkaçı.

ASLINDA ÇOK ZEKİ

Torununun hiçbir zihinsel engeli bulunmadığını, aksine çok zeki olduğunu dile getiren Kadir Ersan, Barış’ın bireysel konuşma eğitimleri ve fizik tedavi desteği almak için bir rehabilitasyon merkezine gittiğini, ancak bunların yetersiz kaldığını söyledi. Haftada iki gün ikişer saat fizik tedavinin yanında bir fizyoterapistin haftada üç gün birer saat Barış’ı çalıştırdığını anlatan Ersan “Bunların hiçbirisi yeterli değil. Biz de bu eksiği kapatmak için kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar fizik tedavi merkezlerinde gördüğümüz cihazların muadillerini yaptık. Bir çocuk bisikletinin pedalına ayakkabı monte edip bisiklet kullanmasını sağladık. Ayakta durabilmesi için kullanılan bir aletin benzerini yaptık. Evimizin terasına yürüyüşünü desteklemek için paralel bar kurduk. Barış kenarlardaki demirlere tutunarak yürüyor” dedi.

7 YAŞINDA KONUŞTU

Eşinden ayrı yaşayan ve Barış’ın 7 yıldır annesini görmediğini söyleyen baba İlkay Ersan ise, oğlu için gösterdikleri özverinin karşılığını almaya başladıklarını dile getirdi. Evlerinin dış kısmına bir asansör kurduklarını söyleyen İlkay Ersan, şöyle konuştu: Barış doğduğunda et yığını gibiydi. Kafasını dahi tutamıyordu. Şu anda ayaklarında refleks var. Yürümeyle ilgili epey yol aldı. Doktorlarımız, böyle giderse 11-12 yaşlarında bağımsız olarak yürüyebileceğini söylüyor. Konuşmaya geçen sene 7 yaşındayken başladı. Bunu da çok üstüne düşerek başardık. Şimdi her istediğini ifade ediyor.

FEDAKÂR DEDE

Torununun hiçbir zihinsel engeli bulunmadığını dile getiren Kadir Ersan, Barış’ın bireysel konuşma eğitimleri ve fizik tedavi desteği almak için rehabilitasyon merkezine gittiğini ancak bunun yetersiz kaldığını belirterek, bu eksikliği gidermek için çalıştıklarını söyledi.