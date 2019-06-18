Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğle saatlerinde Bursaray Sırameşeler İstasyonu’ndaki katener hattına yıldırım düşmesi sonucu yaşanan elektrik kesintisi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle seferler bir süreliğine durdu. Bir süre sonra ulaşım Kültürpark-Nilüfer ile Kültürpark-Karaman İstasyonları arasında Büyükşehir Belediyesi tarafından takviye olarak gönderilen otobüs aktarmaları ile sağlandı.

Öte yandan yapılan açıklamada "Kültürpark-Nilüfer İstasyonu ile Kültürpark-Karaman İstasyonları arasında otobüslerle aktarmalı yolcu taşıması yapılıyor. Kültürpark-Kestel, Karaman-Emek ve Nilüfer-Üniversite arasında raylı sistem taşımacılığı sorunsuz devam ediyor" denildi.