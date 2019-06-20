İlçenin Dişkaya, Yeşilyurt ve Özlükent Mahallelerinde etkili olan yağış sonrası mahalle yollarında ciddi hasarlara yol açtı.
Akşam saatlerinde aniden bastıran ve üç mahallede etkili olan yağış sonrası dereler taştı. Su taşkınlarıyla mahalle yollarının bazı bölümlerinde heyelanlar oluştu.
Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi ekipleri iş makineleriyle tıkanan menfezleri ve kapanan yolları hızla açma çalışması yürütüyor.
Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
20.06.2019 - 23:10 | Son Güncelleme: 20.06.2019 - 23:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Kabadüz ilçesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış su taşkınlarının yaşanmasına neden oldu.
İlçenin Dişkaya, Yeşilyurt ve Özlükent Mahallelerinde etkili olan yağış sonrası mahalle yollarında ciddi hasarlara yol açtı.
Etiketler : Ordu,
632134 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/632134.aspx
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