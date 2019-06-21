Akçabat ilçesi Söğütlü mevkiinden şehir merkezi istikametine ve Yomra ilçesinden Rize istikametine Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan aşırı su birikintisi nedeniyle ulaşım dururken, Yomra ilçesinde sahil yolu ulaşımı iç yoldan verilmeye başlandı. Polis ekipleri sürücüleri araçlarını güvenli bir bölgeye çekerek trafikte seyretmemeleri ve mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda sürücüleri uyarıyor.
Trabzon'da şiddetli yağış: Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik durdu
21.06.2019 - 01:17 | Son Güncelleme: 21.06.2019 - 01:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trabzon için bugün 'sarı alarm' vermesinin ardından akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım durdu.
Etiketler : trabzon,trabzon yağmur,sağanak,
632144 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/632144.aspx
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