Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki mahrem  yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama" yöntemiyle  haberleştikleri tespit edilen subay ve astsubay rütbelerindeki 13'ü muvazzaf  asker 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Bursa,  Balıkesir, İzmir, Ankara, Antalya, Bingöl, Ardahan, Mersin ve Osmaniye'de eş  zamanlı operasyon başlatıldı.