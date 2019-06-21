Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özalp ilçesindeki bir seraya giren yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılan, büyük korkuya neden oldu. Yılanların evlerine kadar geldiğini dile getiren vatandaşlar, bazılarını öldürdüklerini bazılarının ise kaçtığını söyledi. Vatandaşlar, “Yılanlar ilçede büyük korkuya neden oldu. Bu durumu Özalp Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdik. Her geçen gün sayıları artan yılanlar için çözüm bulunmasını istiyoruz” dediler.