Eğil ilçesinde tarlalarını sulayan çiftçiler, su kanalında boyları yaklaşık 2 metreyi bulan iki yılan fark etti. Hemen cep telefonlarına sarılan çiftçiler, iki yılanın su üzerindeki dansını kaydetti. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı görüntüleyen çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu kaydetti.
Diyarbakır’da yılanların dansı
23.06.2019 - 10:07 | Son Güncelleme: 23.06.2019 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde yılanların su kanalındaki dansı çiftçiler tarafından görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : diyarbakır,yılan,dans,story_,
632554 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/632554.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER