Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Medikal estetik hekimi Dr. Metehan Özgür, kırışıklıkların oluşmasında birçok faktör olduğunu, ancak birçok kişinin sorunu hâline gelen kırışıklıkları engellemeye yardımcı olacak bazı yollar bulunduğunu söyleyip önerilerde bulundu. Öncelikle kırışıklık oluşumunu hızlandıran yanlışlardan kaçınmak önemli. Gözleri kısarak bakmak, güneşli havada güneş gözlüğü olmadan dolaşırken gözleri kısmak, kaş çatma, kaldırma gibi sürekli tekrarlanan yüz hareketleri ciltte çizgiler oluşmasına sebep olur. Ayrıca yüz kaslarının gereğinden fazla çalışıp çizgileri artırması da bu hareketler sebebiyledir... Onun için dikkat şart.

¥ Öncelikle gıdaların önemini yadsımamak gerekiyor. Mesela Omega 3 yağ asitleri; ton balığı, somon, uskumru, alabalık gibi balıklarda oldukça zengindir. Vücut için çok faydalı olan bu besinler, karışıklıkların azalmasına da yardımcı olur. Cildin genç, dolgun ve diri görünmesini sağlar.

¥ Yeşil sebzeler önemli. Cilt için vazgeçilmez olan A vitamini, yeşil sebzede çok bulunur. Cilt hücrelerinin güçlenmesini sağlar, cilde parlaklık ve canlılık verir. Brokoli, ıspanak, pazı, kabak, maydanoz, pırasa bezelye, A vitamini zengin sebzeler.

¥ C vitamini cildi gençleştirir, cilt yüzeyini güçlendirir, cildi yumuşatıp canlı görünüm verir. Cilt tonunu düzenleyen C vitamini yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasını geciktirir. Bu vitamin için portakal, limon, kivi, mandalina, çilek, kavun, yeşil biber, rezene gibi bitkiler sıkça tüketilmeli.