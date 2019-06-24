Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görevli olarak sandık başına giden AK Partili Şeyma Ağca’ya CHP’liler tarafından “başörtünü çıkar” denilerek sözlü saldırıda bulunuldu. Yaşanan çirkin hareket vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. O anları anlatan Şeyma Ağca şunları söyledi: Kanunen yasak olan bir broşür CHP’li sandık görevlilerin elindeydi. Reklam içeren, seçmen tarafından görülmesi kanunen yasak olan o broşürün dışarı çıkarılmasını istedik. Bana verilen cevap ise ‘Sen de o zaman başörtünü çıkar’ oldu. 21. yüzyıldayız CHP’nin sahada kullandığını anlayış ve sevgi dilinin reklam olduğunu gördük. Bu zihniyet bize zaten 28 Şubat’ı yaşatan zihniyetti. Bir şeylerin değişmiş olabileceğini umduk ama daha seçim sonuçları açıklanmadan önce gerçek yüzlerini bize göstermiş oldular. Ağca, daha sonra polis karakoluna giderek şikâyetçi oldu.