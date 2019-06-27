Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan Kazım Aydın’a ait eve giren 1,5 metre uzunluğundaki yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, oldukça saldırganlaşan yılanı canlı yakalayamayınca öldürerek etkisiz hale getirmek zorunda kaldı. Ölü olarak yakalanan daha sonra toprağa gömülmek üzere itfaiye ekiplerince alındı.
Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
27.06.2019 - 13:47 | Son Güncelleme: 27.06.2019 - 13:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da, bir ikamete giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Etiketler : Eve giren yılan,Adıyaman,
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