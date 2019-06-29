TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kaynaşlı-Bolu Dağı Tüneli arasında kırık derzleri yenileme çalışması sürüyor. Bu nedenle TEM Otoyolu Kaynaşlı Bolu tüneli arasında yol İstanbul istikametine kapatılırken, trafik Ankara yönünden geliş gidişli bir şekilde veriliyor. Çalışmaların 14 Temmuz'da bitirilip yolun tamamen trafiğe açılması bekleniyor.
TEM Otoyolunda bakım çalışması sürüyor
29.06.2019 - 13:02 | Son Güncelleme: 29.06.2019 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu Kaynaşlı-Bolu Tüneli arasında bakım çalışması sürüyor. Bakım çalışması süresince yol tek şeritten verilirken yolun 14 Temmuz’da açılması bekleniyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : TEM otoyolu,bakım çalışması,
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