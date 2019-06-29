Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kaynaşlı-Bolu Dağı Tüneli arasında kırık derzleri yenileme çalışması sürüyor. Bu nedenle TEM Otoyolu Kaynaşlı Bolu tüneli arasında yol İstanbul istikametine kapatılırken, trafik Ankara yönünden geliş gidişli bir şekilde veriliyor. Çalışmaların 14 Temmuz'da bitirilip yolun tamamen trafiğe açılması bekleniyor.