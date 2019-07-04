Âdeta görsel bir şölen oluşturan “halı tarlaları” turistlerin ve fotoğrafçıların da alakasını celbediyor. Halı ticareti ile uğraşan Halil Börekci mevzuyla alakalı olarak şunları söyledi: Köylerden, eski halıları topluyoruz. Bazen çöpte bile buluyoruz. Tamir ediyor, tıraşlıyor ve boyuyoruz. Halılar; geceleri nemden dolayı, gündüzleri de etkili güneşin altında yumuşuyor ve bütün kirlerle halıya sonradan eklenmiş boyaları çıkıyor. Geriye sadece organik kök boyası kalıyor.
Halılara tabii temizlik
04.07.2019 - 08:06 | Son Güncelleme: 04.07.2019 - 08:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, mikroplardan arındırılmak ve renkleri pastele dönüştürülmek üzere binlerce el dokuması halı ve kilim, yüzlerce dönümlük tarlalara seriliyor.
Etiketler : Antalya,halı,
634753 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634753.aspx
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