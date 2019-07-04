Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Âdeta görsel bir şölen oluşturan “halı tarlaları” turistlerin ve fotoğrafçıların da alakasını celbediyor. Halı ticareti ile uğraşan Halil Börekci mevzuyla alakalı olarak şunları söyledi: Köylerden, eski halıları topluyoruz. Bazen çöpte bile buluyoruz. Tamir ediyor, tıraşlıyor ve boyuyoruz. Halılar; geceleri nemden dolayı, gündüzleri de etkili güneşin altında yumuşuyor ve bütün kirlerle halıya sonradan eklenmiş boyaları çıkıyor. Geriye sadece organik kök boyası kalıyor.