Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün Nevşehir Ürgüp Cumhuriyet Meydanı’ndan kortej yürüyüşüyle başlayan festival, dün sabah göğe taştı. 11 ülkeden getirilen farklı figürlerdeki 16 sıcak hava balonu gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Yerli ve yabancı turistler, bu anları fotoğraflamak için âdeta birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı etkinlikler pazar gününe kadar sürecek. Bu süre zarfında balonlar her sabah gökyüzünü süsleyecek.

