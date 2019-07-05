Önceki gün Nevşehir Ürgüp Cumhuriyet Meydanı’ndan kortej yürüyüşüyle başlayan festival, dün sabah göğe taştı. 11 ülkeden getirilen farklı figürlerdeki 16 sıcak hava balonu gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Yerli ve yabancı turistler, bu anları fotoğraflamak için âdeta birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı etkinlikler pazar gününe kadar sürecek. Bu süre zarfında balonlar her sabah gökyüzünü süsleyecek.
En havalı festival
05.07.2019 - 02:10 | Son Güncelleme: 05.07.2019 - 02:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya’da ‘Uluslararası Kapadokya Balon Festivali’ düzenlendi.
Önceki gün Nevşehir Ürgüp Cumhuriyet Meydanı’ndan kortej yürüyüşüyle başlayan festival, dün sabah göğe taştı. 11 ülkeden getirilen farklı figürlerdeki 16 sıcak hava balonu gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Yerli ve yabancı turistler, bu anları fotoğraflamak için âdeta birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı etkinlikler pazar gününe kadar sürecek. Bu süre zarfında balonlar her sabah gökyüzünü süsleyecek.
Etiketler : Uluslararası Kapadokya Balon Festivali,kapadokya balon festivali,
634955 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634955.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER