Sarıkaya Mahallesi Sarıkaya Dağı Orman mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ile Soma İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri, alevlere 3 helikopter, 7 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediyor.