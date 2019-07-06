Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıkaya Mahallesi Sarıkaya Dağı Orman mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ile Soma İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri, alevlere 3 helikopter, 7 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediyor.