Sarıkaya Mahallesi Sarıkaya Dağı Orman mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ile Soma İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri, alevlere 3 helikopter, 7 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediyor.
Korkutan yangın! 3 helikopter müdahale ediyor
06.07.2019 - 14:57 | Son Güncelleme: 06.07.2019 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter, 7 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediliyor.
Etiketler : Manisa,
635305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635305.aspx
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