Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 11.00 sıralarında Perşembe ilçesi Çaka Yalı Kamp Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mehmet Altuğ, bir süre sonra gözden kayboldu.

DENİZ YÜZEYİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Altuğ'un plajdaki aile bireyleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada deniz yüzeyinde hareketsiz görülen Mehmet Altuğ, plaj görevlileri tarafından kıyıya çıkarıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Altuğ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

