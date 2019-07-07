Olay, saat 11.00 sıralarında Perşembe ilçesi Çaka Yalı Kamp Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mehmet Altuğ, bir süre sonra gözden kayboldu.
DENİZ YÜZEYİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Altuğ'un plajdaki aile bireyleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada deniz yüzeyinde hareketsiz görülen Mehmet Altuğ, plaj görevlileri tarafından kıyıya çıkarıldı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Altuğ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
16 yaşındaki Mehmet, denizde boğuldu
07.07.2019 - 14:10 | Son Güncelleme: 07.07.2019 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizden baygın halde çıkarılan Mehmet Altuğ (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında Perşembe ilçesi Çaka Yalı Kamp Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mehmet Altuğ, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
Etiketler : deniz,boğulma,mehmet,
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