Çaykur Rizespor seçimini yaptı: Yeni başkan Ali Zeki Saruhan
Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut'un aday olmaması üzerine olağanüstü seçime tek listeyle giren Ali Zeki Saruhan, kulübün yeni başkanı oldu.
- Seçimli kongre, Rize'deki İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yapıldı.
- Mevcut başkan İbrahim Turgut, aday olmadı.
- Ali Zeki Saruhan, yeni başkan seçildi.
Çaykur Rizespor Kulübü'nün 95'inci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Rize'deki İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mevcut başkan İbrahim Turgut'un aday olmadığı kongrede tek aday olan Ali Zeki Saruhan başkanlığındaki liste, kongre üyelerin onayını aldı.
Saruhan'ın listesinde; Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Yusuf Ziya Alim, Ali Haydar Er, Hüsnü Kamil Bakır, Hasan Yavuz Bakır, Ahmet Taviloğlu, Yusuf Karaloğlu, Koray Kartal, Doç. Dr. Murat Can Pehlivanoğlu, Hüseyin Yangın, Cengiz Mataracı, Murat Artan, Ahmet Demirkan, Resul Çolak, Ümit Hüseyin Sarı, Sinan Mete, Mehmet Ali Karaca, Rıfat Demirkan yer aldı.
Yedek yönetim kurulu ise Mehmet Kuruoğlu, Celil Reyhan, Erol Aykut, Salih Sami Atılgan, Mahmut Ziya Sarı, Nurullah Haşimoğlu, Ersin Kalender'den oluştu.