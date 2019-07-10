Haymana ilçesinde doğalgaz çalışmaları kapsamında birçok noktadan doğalgaz boru hattı kazı çalışması yapılırken çalışmaların bittiği yerde kapatılan kazı alanlarından birinden geçen ASKİ'ye ait su tankeri kazı alanına battı ve devrilme tehlikesi geçirdi. Devrilmemesi için kepçeyle desteklenen su tankeri yapılan çalışmaların ardından devrilmeden son anda kurtarıldı. İlçe merkezinde insanların yoğun şekilde kullandıkları yolda meydana gelen kaza büyük faciadan kıl payı kurtarılmış bir oldu.
Faciadan kılpayı kurtuldu
10.07.2019 - 09:14 | Son Güncelleme: 10.07.2019 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'ın Haymana ilçesinde doğalgaz çalışmaları sırasında açılan kanala batan su tankeri son anda devrilmekten kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : faciadan,kurtuldu,kıl payı,
636054 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/636054.aspx
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