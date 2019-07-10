Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haymana ilçesinde doğalgaz çalışmaları kapsamında birçok noktadan doğalgaz boru hattı kazı çalışması yapılırken çalışmaların bittiği yerde kapatılan kazı alanlarından birinden geçen ASKİ'ye ait su tankeri kazı alanına battı ve devrilme tehlikesi geçirdi. Devrilmemesi için kepçeyle desteklenen su tankeri yapılan çalışmaların ardından devrilmeden son anda kurtarıldı. İlçe merkezinde insanların yoğun şekilde kullandıkları yolda meydana gelen kaza büyük faciadan kıl payı kurtarılmış bir oldu.