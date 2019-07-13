Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası okul, gençlik merkezi ve yurt gibi 100'den fazla kamu binasının duvarlarına 15 Temmuz'da yaşanan kahramanlıkları tasvir ettiği resimler çizen resim öğretmeni Mehmet Ağcadağ, şehitlerin hatırasını eserlerinde yaşatıyor. Yaklaşık 3 yıldır kamu kurumların duvarlarını resimlerle donatan Ağcadağ, özellikle 15 Temmuz'un simge ismi Astsubay Ömer Halisdemir'in yer aldığı görsellere ağırlık veriyor.

Mehmet Ağcadağ, AA muhabirine, yaklaşık 100'ün üzerinde resmi kurum duvarlarına çizdiğini, yaptığı çalışmalardan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Ağcadağ, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin kahramanlığını bir kez daha gösterdiğini dile getirerek şunları kaydetti: "Bundan esinlenerek önce kendi okulum Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesinde başladım ve iyi tepkiler alınca da diğer kurum ve kuruluşlar ile gençlere ulaşabileceğimiz mekanlarda 15 Temmuz çalışmalarını yapmaya devam ettim. Kahramanlık ruhunu gençlere aktarma adına daha çok ilkokul, ortaokul, lise ve gençlik merkezleri duvarlarını tercih ediyorum. 15 Temmuz’da yaşanan kahramanlıkların gençlerimizin hafızasında iz bırakmasına katkıda bulunmak istiyorum."