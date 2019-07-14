Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa’da önceki gün 18.30 sıralarında yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Büyükkonuk Belediyesi’ne bağlı Kaplıca ile Yedikonuk arasındaki Tulumba bölgesinde denize giren Merve Katırcı, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Genç kızı fark eden ailesi, suya atladı. Baba Ramazan (40), anne Filiz (40) ve çocuklar Mert (17) ile Barış Katırcı (12) da akıntıya kapıldı. Ailenin en küçük ferdi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı ancak diğerleri gözden kayboldu. İhbar sonrası olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonrası Katırcı çifti ile çocuklarının cansız bedenine ulaşıldı. Boğulan Merve Katırcı’nın bu sene liseden mezun olduğu, hemşirelik bölümünde okumak için de okul seçmek için araştırma yaptığı belirtildi. Bu arada KKTC’de dün bütün resmî etkinlikler iptal edildi. Denizde çok büyük fırtına olduğunu belirten Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, geriye kalan Barış’a sahip çıkacaklarını söyledi. Ailenin aslen Adana göçmeni olduğunu ifade eden Sennaroğlu “Zorluklar içerisinde yaşıyorlardı. Biz, baba Ramazan Bey’i belediyeye işe aldık. Tam ekonomik olarak rahat edeceği bir dönemdeydiler. Çok dürüst bir aileydiler. Acımız büyük” diye konuştu. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da “Barış’a sahip çıkmak vicdani bir sorumluluktur” açıklamasında bulundu.