Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Hacınabi Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik yoğunluğu nedeniyle hareket halindeki araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Muhterem Ç., park halinde duran 55 NU 585 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

