Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rizeli bir kadın, eşi ölünce onun maaşını almaya başladı ama bu sefer babasından bağlanan yetim maaşı kesildi. Kadın, bu durumu yargıya taşıdı. Dava Yargıtay’a kadar uzandı. Yargıtay emsal bir karar vererek kadının iki maaşı da alabileceğine hükmetti. Konuya dair açıklama yapan Rize Barosu avukatlarından Remzi Kutanoğlu “SGK’nın kararı hukuksuzdu. Baba, SSK veya Bağkur’dan emekliyse, öldüğünde kızı yetim maaşı alabiliyor. Eşi vefat edince de ikinci bir maaş bağlanabiliyor. SGK, hukuksuz bir şekilde yetim maaşını kesti. Kurum bu işleme, 2016 yılı itibarıyla başladı. Biz bu tartışmalı kararı mahkemeye taşıdık. Yerel mahkeme davamızı reddetti. Bir üst mahkeme bizi haklı buldu, Yargıtay da onayladı. Bu karar hanımlar için faydalı olacaktır. Şimdiden hepsine hayırlı olsun diyorum” diye konuştu. Hasan Fehmi Demir İHA