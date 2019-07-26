Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın sabah saat 06.00 sıralarında Bakırköy’de bulunan Ataköy Marina’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde kimsenin bulunmadığı yattan, kısa sürede dumanlar yükselmeye başladı. Yattan dumanların çıktığını gören görevliler hemen müdahale etmeye başladı. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren görevliler, dumanın sönmesi için müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlara müdahale etti. Kısa süre içinde kontrol altına alınan yangın diğer yatlara sıçramadan söndürüldü. Yangının meydana geldiği yatın iç kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.