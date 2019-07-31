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PKK'nın Zap ve Metina bölgelerindeki barınak ve sığınakları vuruldu
31.07.2019 - 08:59 | Son Güncelleme: 31.07.2019 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu."
Etiketler : pkk,ırak,
640707 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640707.aspx
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