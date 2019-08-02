Meydana gelen araç yangının ardından kaldırılan güvenlik koridoru sonrası küle dönen otobüsün son hali görüntülendi. Kullanılamaz hale gelen araç olay yerinde bekletilirken bilirkişi incelemesi sonrasında yanan otobüs olay yerinden kaldırılacak.
Balıkesir'de yanan otobüsün son hali
02.08.2019 - 18:52 | Son Güncelleme: 02.08.2019 - 18:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Gökçeyazı kırsal mahallesinde meydana gelen otobüs yangının ardından yanan aracın son hali görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,otobüs,yangın,Gökçeyazı,
641335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/641335.aspx
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