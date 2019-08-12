Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay yerine giden Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan yaptığı açıklamada, “Alaçam bölgemizdeki yangın haberini aldık. Orman ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yapıyorlar. Şu anda 7 helikopterle müdahale ediliyor. Köyün çok yakınında olması nedeniyle yerleşim yerlerini de tehdit ettiği için endişe duyduk. Onun için tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah yangın sıçramaz diye düşünüyoruz. Yangın kontrol altına alınmak üzere. Burada bütün ekipler, bölge müdür yardımcısı ve bizler de Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi olarak arazözlerimizi gönderdik. Köylerdeki su tankerleri de geldi onların da çok faydası oluyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili bir rapor çıkmadı ama bir gerilim hattı geçiyor oradan. Bir kablo koptuğu söyleniyor. Yangının söndürülmesinden sonra her şey netleşecek” dedi.