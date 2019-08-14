Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Engin A.'nın kullandığı arazi tipi kamyonetle piknikten dönen 4 kişilik aile, Bolatlı Mahallesi'nde Berdan Nehri'nin su seviyesi yükselen bölümünde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine ailenin yardımına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Nehrin ortasında mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerinin aracı halatla çekerek çıkarmasıyla kurtarıldı.
Nehirde araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
14.08.2019 - 00:25 | Son Güncelleme: 14.08.2019 - 00:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehirde araçlarıyla mahsur kalan 4 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mersin,Tarsus,
643619 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643619.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER